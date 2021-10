Tiro a volo | Mondiali junior 2021 | l’Italia del trap vince un’altra medaglia La coppia Littamè-Faustinelli è d’argento nel Mixed Team

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Non è arrivato l’oro, ma è comunque un argento vivo, anzi vivissimo. Aidi, in corso di svolgimento a Lima (Perù),del, in particolare del, può festeggiare(l’ennesima): quellaottenuta dalformato da Sofiae Samuele. Il duo azzurro, dopo una splendida qualifica, ha dovuto arrestare la sua corsa solo al cospetto di una Spagna 1 (Mar Molne Magrina-Juan Antonio Garcia) molto solida, che ha avuto la meglio sui portacolori italiani per 41 a 35, sui 50 piattelli a disposizione. Sei quindi i bersagli di ...