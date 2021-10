“Spero non ci siano rogne”: le telefonate di Galli al “suo” candidato del concorso (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Il professor Massimo Galli, come sappiamo, è indagato dalla Procura di Milano per presunti concorsi truccati all’università. Nello specifico per presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, Torino, Roma e Palermo. Galli, nelle telefonate i voti “scelti” Oggi il Corriere della Sera pubblica stralci di intercettazioni telefoniche tra Galli e il “suo” candidato al concorso, pieno di dritte e di aggiustamenti che gli permettano di passare le selezioni. “Dobbiamo ragionare, magari in due è meglio che one. Se no (i punteggi, ndr) li metto io alla c…, sperando che non ci siano casini e menate“. Già, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott – Il professor Massimo, come sappiamo, è indagato dalla Procura di Milano per presunti concorsi truccati all’università. Nello specifico per presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, Torino, Roma e Palermo., nellei voti “scelti” Oggi il Corriere della Sera pubblica stralci di intercettazioni telefoniche trae il “suo”al, pieno di dritte e di aggiustamenti che gli permettano di passare le selezioni. “Dobbiamo ragionare, magari in due è meglio che one. Se no (i punteggi, ndr) li metto io alla c…, sperando che non cicasini e menate“. Già, ...

