Scoperto un diamante che cambia colore al freddo estremo (Di giovedì 7 ottobre 2021) È stato Scoperto un nuovo tipo di diamante che cambia colore se sottoposto a temperature molto fredde. Lo chiamano «diamante criogenico» e cambia colore, dal grigio al giallo, solo a -196 gradi centigradi, la temperatura del nitrogeno liquido. Lo ha Scoperto la ricercatrice Stephanie Persaud del Gemological Institute of America (GIA) a Carlsbad, in California, mentre stava valutando alcuni diamanti, riferisce New Scientist. Il raffreddamento è utilizzato nei laboratori per far vibrare meno gli atomi in un diamante, il che consente misurazioni più accurate sulla proprietà delle gemme di assorbire diverse lunghezze d'onda della luce. Il colore di ogni oggetto, compresi i diamanti, è dato infatti dalla ritenzione da parte ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) È statoun nuovo tipo dichese sottoposto a temperature molto fredde. Lo chiamano «criogenico» e, dal grigio al giallo, solo a -196 gradi centigradi, la temperatura del nitrogeno liquido. Lo hala ricercatrice Stephanie Persaud del Gemological Institute of America (GIA) a Carlsbad, in California, mentre stava valutando alcuni diamanti, riferisce New Scientist. Il raffreddamento è utilizzato nei laboratori per far vibrare meno gli atomi in un, il che consente misurazioni più accurate sulla proprietà delle gemme di assorbire diverse lunghezze d'onda della luce. Ildi ogni oggetto, compresi i diamanti, è dato infatti dalla ritenzione da parte ...

