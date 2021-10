Sciopero generale 11 ottobre | a rischio stop trasporti | scuola e uffici pubblici

Advertising

Adnkronos : #Sciopero generale l’11 ottobre 2021: perché si fermano scuola, treni, aerei, trasporti. - CastigamattU : RT @noitre32: Salute Lavoro Casa Prossimamente i bambini Se NON alzate la testa....... A voi la scelta: 15 ottobre, sciopero generale o… - MastroRadu : RT @rej_panta: I sindacati di base Adl Cobas, Cib Unicobas, Clap, Confederazione Cobas, Cobas scuola, Cub, Fuori mercato, Sgb, Si Cobas, Si… - mrzchm : RT @Alessia_ing: VENERDÌ 15 OTTOBRE INIZIA LO SCIOPERO GENERALE - MastroRadu : RT @rej_panta: Lunedì 11/10 È previsto uno sciopero generale dei lavoratori pubblici e privati che minaccia di bloccare non solo i traspor… -

C., USB, USI CIT, COBAS SANITA' UNIVERSITA' E RICERCA, FSI USAE hanno proclamato unonazionale di 24 ore del pubblico impiego. Per quanto riguarda l'Azienda Usl di Bologna, lo ...Unoè stato indetto dai Cobas e da altri sindacati di base per lunedì 11 ottobre. Ventiquattro ore di agitazione, a partire dalla notte tra domenica e lunedì, che coinvolgeranno la ...Usb, congiuntamente alle sigle del sindacalismo di base e conflittuale, ha proclamato per l’intera giornata di lunedì prossimo lo Sciopero Generale nazionale per tutte le categorie, sia del pubblico c ...Domenica 10 ottobre viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22. Inoltre, per i soli treni ...