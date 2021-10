Sciogliete questo centrodestra senza senso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Forse è l’unica speranza affinché l’Italia diventi davvero un paese normale, con una politica normale, con una destra normale. Tana libera tutti e ricominciamo da capo. Vi prego, fatela finita, ,storia efuturo.lo e non ci si pensi più.. Eh sì, perché dovreste davvero spiegare cheabbia una finta coalizione di governo che da dieci anni non governa il Paese, un cartello elettorale che si unisce solo al momento del voto e poi ognuno va per conto suo. Dieci anni dovrebbero bastare per capire che questa roba è solo un trucco per prendere in giro gli italiani. Inmomento un pezzo importante (da Giorgetti e Berlusconi) della vostra finta coalizione governa convintamente con Mario Draghi e insieme al Partito democratico, ...