Sanchez, Ct del Cile preoccupato: 'All'Inter gioca poco. È un problema' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono appena 70 i minuti collezionati fin qui in stagione da Alexis Sanchez con l'Inter di Simone Inzaghi. L'ex Manchester United, fermato inizialmente dall'ennesimo infortunio muscolare, fatica a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono appena 70 i minuti collezionati fin qui in stagione da Alexiscon l'di Simone Inzaghi. L'ex Manchester United, fermato inizialmente dall'ennesimo infortunio muscolare, fatica a ...

Advertising

sportli26181512 : #Sanchez, Ct del #Cile preoccupato: 'All'#Inter gioca poco. È un problema': Martin #Lasarte sull'attaccante in forz… - MorroLuca1 : @_enz29 Eh ma chi glieli ha dati 7 milioni a Sanchez consapevole del fatto che non sarebbe stato titolare? Uguale V… - Torepuglisi : @RobVicaretti vedremo... N.B. ANCHE IL PD È COMPLICE DI QUESTA SITUAZIONE. Al posto di dire un chiaro e secco… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è arrivato in visita a La Palma, nelle #Canarie, flagellata dall'eruzione v… - bolofficial0377 : Se sanchez nn viene sostituito può pure rimanere, Considerando che di mestiere faccio il tifoso e del bilancio gius… -