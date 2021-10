Roma, Mourinho concede tre giorni di riposo: Zaniolo si allena a parte (Di giovedì 7 ottobre 2021) José Mourinho ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra in vista della Juve. Zaniolo lavora ancora a parte José Mourinho ha concesso tre giorni di stop agli allenamenti per dare ai giocatori un po’ di relax con le famiglie prima di concentrarsi da lunedì prossimo sul match contro la Juventus in programma il prossimo 17 ottobre. I giocatori dopo la seduta di questa mattina hanno staccato la spina concedendosi qualche ora di svago insieme a mogli e figli prima del raduno fissato all’inizio della prossima settimana. Come riporta Il Corriere dello Sport Nicolò Zaniolo anche oggi ha lavorato individualmente. Il talento giallorosso soffre di un affaticamento muscolare post gara con l’Empoli che lo ha anche costretto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Joséha concesso tredialla sua squadra in vista della Juve.lavora ancora aJoséha concesso tredi stop aglimenti per dare ai giocatori un po’ di relax con le famiglie prima di concentrarsi da lunedì prossimo sul match contro la Juventus in programma il prossimo 17 ottobre. I giocatori dopo la seduta di questa mattina hanno staccato la spinandosi qualche ora di svago insieme a mogli e figli prima del raduno fissato all’inizio della prossima settimana. Come riporta Il Corriere dello Sport Nicolòanche oggi ha lavorato individualmente. Il talento giallorosso soffre di un affaticamento muscolare post gara con l’Empoli che lo ha anche costretto ...

Advertising

SkySport : #Roma, #Abraham: 'Ho imparato più con #Mourinho in poche settimane che in tutta la mia vita' #SkySport - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaEmpoli ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #ZoryaRoma DAJE ROMA! ?? #ASRoma #UECL - CalcioNews24 : Le ultime in casa #Roma - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #LazioRoma #Roma verso RomaEmpoli @TuttoASRoma24 # Pellegrini-Roma, la “clausola fede… -