(Di giovedì 7 ottobre 2021) Prima una discussione, poi le minacce verbali e infine la violenta aggressione, addirittura culminata con le coltellate. Protagonisti di questa brutto episodio, che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Casal Bertone, un padre e unildurante una lite: paura aLa violenta lite, culminata con la coltellata, è avvenuta all’interno del campo rom di Casal Bertone. Tra i due, padre e, ci sarebbe stata prima una discussione, poi il genitore ha pensato bene di placare tutto afferrando un coltello e colpendo il ragazzo, classe 1991. E’ proprio in quel momento che stata sferrata la coltellata all’altezza del torace. L’arresto Fortunatamente, ilè rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Sandro Pertini, ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Roma: 57enne litiga con il figlio e lo accoltella -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 57enne

Il Corriere della Città

La donnaè partita proprio dalle parole dell'attrice Benedetta Porcaroli , che presto sarà ... uccisa, furono Gianni Guido , Angelo Izzo , Andrea Ghira , tutti e tre ragazzi della 'Bene'. ......quest'oggi domani 15 milioni di Italiani al voto per il rinnovo di 1600 comuni le sfide clou a...è stato fermato e arrestato dalla polizia municipale in manette un professore di liceocon ...Venerdì 8 ottobre al Crowne Plaza in Roma si presenta l’ultimo libro del “filosofo del movimento” La “decima” di Alfredo Stecchi Le storie di 25 persone allenate in 30 ...Un 57enne è rimasto gravemente ferito, ieri mattina, in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile in ...