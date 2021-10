Oggi è un altro giorno, la mamma di Giordana di Stefano: “Brutalmente ammazzata dall’ex possessivo e violento. Donne, ai primi segnali bisogna allontanarsi” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di ieri 6 ottobre, c’è stata anche Vera. La ragazza ha raccontato a Serena Bortone la vicenda di Giordana di Stefano, uccisa dall’ex con oltre 48 coltellate proprio il 6 ottobre di 6 anni fa. “Grazie per essere con noi, immagino che non sia semplice. Tuttavia so anche che parlare di violenza contro le Donne è importante”, ha esordito commossa la conduttrice accogliendo in studio la signora. “Giordana voleva vivere, per lei, per la sua bambina, per la passione del ballo”, ha dichiarato Vera ricordando la giovane morta in strada dissanguata mentre il padre di sua figlia (Luca Priolo, ndr) tentava di fuggire in Svizzera. L’uomo, condannato a 30 anni, è stato sempre possessivo: “A 15 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra gli ospiti diè un, nella puntata di ieri 6 ottobre, c’è stata anche Vera. La ragazza ha raccontato a Serena Bortone la vicenda didi, uccisacon oltre 48 coltellate proprio il 6 ottobre di 6 anni fa. “Grazie per essere con noi, immagino che non sia semplice. Tuttavia so anche che parlare di violenza contro leè importante”, ha esordito commossa la conduttrice accogliendo in studio la signora. “voleva vivere, per lei, per la sua bambina, per la passione del ballo”, ha dichiarato Vera ricordando la giovane morta in strada dissanguata mentre il padre di sua figlia (Luca Priolo, ndr) tentava di fuggire in Svizzera. L’uomo, condannato a 30 anni, è stato sempre: “A 15 ...

