Napoli | Politano | “Mentalità diversa e anche Spalletti è cambiato”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Matteospiega quale aria si respira in casa, con gli azzurri in testa alla classifica

Commenta per primo L'attaccante delMatteo, intervenuto a Radio Kiss Kiss , ha commentato così l'inizio di stagione degli azzurri: 'Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante ...ha parlato anche di Spalletti, che lo ha allenato anche all'Inter: ' L'ho trovato carico quando è arrivato, era entusiasta di essere a. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a ...Nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a Radio Kiss Kiss Napoli, l'esterno azzurro Matteo Politano ha parlato anche del prossimo avversario al rientro dalla sosta: "Torino alla ripresa? Una g ...Sulla Nazionale. 'Io faccio sempre il massimo per il Napoli, solo così posso mettere in difficoltà Mancini e riuscire a esser convocato' Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincer ...