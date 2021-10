LIVE Gran Piemonte 2021 in DIRETTA: resistono i quattro in fuga (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 14.52 Ora il gruppo si sta riavvicinando, ora è a 2’06” dai quattro di testa. 14.49 Media molto alta fino ad ora, superiore ai 45 all’ora. 14.44 Gara che sta per transitare a Biella. 14.40 Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), questi i quattro fuggitivi. 14.36 Il gruppo principale è a 2’40” dai quattro di testa. 14.34 Ormai Frapporti si è rialzato e viene ripreso immediatamente dal gruppo. Meno di 100 chilometri dal traguardo. 14.29 Gli attaccanti iniziano la discesa, poco più di 100 km al termine della corsa. 14.27 Continua ad accumulare svantaggio Frapporti, 40” dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA (GIOVEDI’ 7 OTTOBRE) 14.52 Ora il gruppo si sta riavvicinando, ora è a 2’06” daidi testa. 14.49 Media molto alta fino ad ora, superiore ai 45 all’ora. 14.44 Gara che sta per transitare a Biella. 14.40 Manuele Boaro (Astana), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Marc Soler (Movistar), Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), questi ifuggitivi. 14.36 Il gruppo principale è a 2’40” daidi testa. 14.34 Ormai Frapporti si è rialzato e viene ripreso immediatamente dal gruppo. Meno di 100 chilometri dal traguardo. 14.29 Gli attaccanti iniziano la discesa, poco più di 100 km al termine della corsa. 14.27 Continua ad accumulare svantaggio Frapporti, 40” dalla ...

