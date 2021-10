Linate | 20 anni dopo | Sono morto anch' io dopo 108 operazioni

(Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - “ilnumero 119 perché senza libertà si muore”. 108 bisturi, Pasquale Padovano, ex operaio, si alza al mattino, viene lavato dalla moglie, mangia la colazione preparata dalla moglie o dalla figlia, fa un giro del palazzo accompagnato dalla moglie o dalla figlia. In un certo senso è rimasto prigioniero delle fiamme che l'8 ottobre di 20fa bruciarono l'80 per cento del suo corpo, solo che adesso le mani di chi lo ama lo postoccare. "Col Covid ho dovuto sospendere le cure" Eppure, nonostante l'auto epitaffio, Padovano dice avere pensato una volta soltanto che sarebbe stato meglio finire all'obitorio insieme a quell'esercito di uomini e donne di dieci nazioni diverse ucciso dall'incidente tra un aereo scandinavo in partenza per Copenaghen e un Cessna ...

... ex direttore dell'area aeroporti di Milano e di Francesco Fusco, direttore dell'aeroporto di. Diventano invece definitive le condanne per Sandro Gualano (6e 6 mesi), ex amministratore ...Lunedì 8 ottobre 2001. Milano si sveglia avvolta dalla nebbia autunnale ediventa il teatro della tragedia aerea più grave mai accaduta in Italia. La scena che si presenta ai primi soccorsi arrivati sul luogo del disastro, alle 8.20, è apocalittica dopo lo scontro ...Pasquale Padovano, ex operaio dello scalo, unico superstite dell'incidente fra un MD-87 e un Cessna nell'anniversario consegna all'AGI un appello al Presidente Sergio Mattarella ...Oggi il minuto di silenzio in aeroporto. Ecco nel dettaglio quel che avvenne nella più grave tragedia aerea mai avvenuta in Italia ...