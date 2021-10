Lecco, rimprovera un gruppo di ragazzi per gli schiamazzi in cortile: 55enne aggredita a pugni e colpi di casco (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’aggressione mercoledì dopo le 22 in corso San Michele del Carso. La vittima è ricoverata in ospedale. Picchiato anche il vicino 40enne che ha tentato di difenderla Leggi su corriere (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’aggressione mercoledì dopo le 22 in corso San Michele del Carso. La vittima è ricoverata in ospedale. Picchiato anche il vicino 40enne che ha tentato di difenderla

