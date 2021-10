Le scarpe puzzavano e mi hanno rubato l' anello | l' assurdo racconto di Murray

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il tennista scozzese Andyha condiviso sui social questo video in cui chiede aiuto per ritrovare la sua fede nuziale, persa in modo piuttosto bizzarro, come racconta lui stesso.

Advertising

LibriSoria : @Lucia57478889 Ero una bambina, i pieni mi fecero male e puzzavano sia questi ultimi che le scarpe. Non l'ho mai più fatto. -

Ultime Notizie dalla rete : scarpe puzzavano

greenMe.it

Il tennista scozzese Andy Murray ha condiviso sui social questo video in cui chiede aiuto per ritrovare la sua fede nuziale, persa in modo piuttosto bizzarro, come racconta lui stesso.E anche i vestititerribilmente". Lui si è difeso dicendo: "Non posso più andare nei ... E al detto che 'l'uomo vero ha da puzzà' ci si è calato con tutte le. Ai tempi di Nove settimane ...