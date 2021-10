“Kate Middleton è incinta”: il rifiuto che scatena il dubbio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Kate Middleton è incinta per la quarta volta? Anche se le ultime apparizioni pubbliche della Duchessa di Cambridge sembrano smentire la gravidanza, le voci di una nuova dolce attesa circolano ancora. Un nuovo dubbio si è insinuato quando la moglie di William ha rifiutato un bicchiere di whiskey durante il suo ultimo tour in Irlanda del Nord. L’imbarazzo di Kate col whiskey A ritornare sul tema della quarta gravidanza di Kate Middleton, le esperte di questioni reali del US Weekly, Molly Mulshine e Christina Garibaldi. Le due giornaliste hanno infatti commentato un video condiviso sui social dal corrispondente reale, Richard Palmer, nel quale si vede la Duchessa di Cambridge rifiutare un bicchiere di whiskey in Irlanda, accettato invece da suo marito William. Il gesto di ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021)per la quarta volta? Anche se le ultime apparizioni pubbliche della Duchessa di Cambridge sembrano smentire la gravidanza, le voci di una nuova dolce attesa circolano ancora. Un nuovosi è insinuato quando la moglie di William ha rifiutato un bicchiere di whiskey durante il suo ultimo tour in Irlanda del Nord. L’imbarazzo dicol whiskey A ritornare sul tema della quarta gravidanza di, le esperte di questioni reali del US Weekly, Molly Mulshine e Christina Garibaldi. Le due giornaliste hanno infatti commentato un video condiviso sui social dal corrispondente reale, Richard Palmer, nel quale si vede la Duchessa di Cambridge rifiutare un bicchiere di whiskey in Irlanda, accettato invece da suo marito William. Il gesto di ...

