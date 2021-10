Ivrea | ragazzo muore nel sonno a 17 anni | cosa è accaduto

Leggi su ck12

(Di giovedì 7 ottobre 2021), undi 17è morto nel, l’autopsia è stata disposta dalla Procura di, questa stabilirà le cause della morte di Samuel Paonessa., un 17ennenel, l’intera città è in lutto, disposta l’autopsia (Foto dal web)Ilha avuto un malore durante il, sul corpo non è stato ritrovano nulla che potesse ricondurre a qualdi esterno, ilè deceduto neldurante la notte tra lunedì e martedì. Era nel letto della sua abitazione, proprio sulle colline della città, gli operatori del 118 hanno cercato di rianimare il, ma non c’è stato nulla da fare. Il cuore del 17enne ...