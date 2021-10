Individuato presunto autore dell’incendio di un’autovettura

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAltavilla Irpina (Av) – C’è un denunciato anche per l’incendio che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi ha danneggiato una Volkswagen Golf parcheggiata su una pubblica via di Altavilla Irpina. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno portato all’identificazione delresponsabile: si tratta di uno studente 18enne irpino, senza precedenti. Grazie all’attività immediatamente avviata e condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio e le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino, unitamente ai colleghi della locale Stazione, sono riusciti a raccogliere a carico del soggetto gravi indizi di colpevolezza che hanno portato alla sua denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Restano ancora ...

