Il monito del Papa sul clima: 'La vita sulla terra è minacciata, serve responsabilità' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Papa è visibilmente preoccupato per i cambiamenti climatici che, oltre a danneggiare flora e fauna, rischia di mettere in pericolo la stessa vita terrena. "Credo che ne siamo tutti consapevoli: il ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilè visibilmente preoccupato per i cambiamentitici che, oltre a danneggiare flora e fauna, rischia di mettere in pericolo la stessaterrena. "Credo che ne siamo tutti consapevoli: il ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “Fare il bene di tutti”. Il monito del card. Zuppi al nuovo sindaco di Bologna. “In un momento in cui bisogna fare delle sc… - globalistIT : Ecco cosa ha detto Papa Francesco #Clima #vita #futuro - nonabbiatepaura : @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Perché 'non esiste'. Sansonetti, che ha coniato il monito, lo esprime, credo io, sen… - infoitestero : 300mila vittime di pedofili nella Chiesa francese, 'Vergogna' il monito del Papa - FarodiRoma : “Fare il bene di tutti”. Il monito del card. Zuppi al nuovo sindaco di Bologna. “In un momento in cui bisogna fare… -