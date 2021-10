Gimbe | scendono i casi e i ricoveri | in calo anche i decessi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Scende ancora il numero di nuovi vaccinati (-17,1%), a rilento le terze dosi (2,4% su una platea di 7,6 mln). Ci sono ancora oltre due milioni di over 50 non vaccinati

a 17 le classi in quarantena per casi covid. Il dato riguarda le scuole di tutta la ... però, secondo le analisi della Fondazioneuno di quelli con la maggiore incidenza in Italia. ...... responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari- si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti Covid - 19: rispetto alla settimana precedentedel 13,2% in area medica e dell'11% ...Il terzo richiamo è al 2,4% su una platea di 7,6 milioni di persone. Scendono i nuovi casi (-9%), le terapie intensive (-5,7%) ...Scende ancora il numero di nuovi vaccinati, con le terze dosi a rilento e lo zoccolo duro dei senza vaccini. Il report Gimbe ...