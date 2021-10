Galli: "I Punteggi? Li scrivo io alla ca**o". Le intercettazioni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il caso Massimo Galli continua a tenere banco. Il primario del Sacco è indagato, insieme ad altre 32 persone, per turbativa d’asta e falso ideologico. Il virologo avrebbe favorito un candidato a lui gradito e sarebbe coinvolto in un altro fatto riguardante l’assunzione "a tempo determinato" di quattro biologi al Sacco. I Punteggi del concorso universitario all’Università Statale di Milano, il presidente della commissione giudicatrice, professor Massimo Galli, - si legge sul Corriere della Sera - il 14 febbraio 2020 parrebbe averli fatti scegliere direttamente al candidato (Agostino Riva) che sponsorizzava nei confronti dell’unico altro concorrente (Massimo Puoti) titolare però di un indice di valutazione H-Index di 50 contro 25 di Riva. "Dobbiamo ragionare, magari in due è meglio che one. Se no (i Punteggi, ndr) li ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il caso Massimocontinua a tenere banco. Il primario del Sacco è indagato, insieme ad altre 32 persone, per turbativa d’asta e falso ideologico. Il virologo avrebbe favorito un candidato a lui gradito e sarebbe coinvolto in un altro fatto riguardante l’assunzione "a tempo determinato" di quattro biologi al Sacco. Idel concorso universitario all’Università Statale di Milano, il presidente della commissione giudicatrice, professor Massimo, - si legge sul Corriere della Sera - il 14 febbraio 2020 parrebbe averli fatti scegliere direttamente al candidato (Agostino Riva) che sponsorizzava nei confronti dell’unico altro concorrente (Massimo Puoti) titolare però di un indice di valutazione H-Index di 50 contro 25 di Riva. "Dobbiamo ragionare, magari in due è meglio che one. Se no (i, ndr) li ...

