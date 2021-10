Firenze, sotto inchiesta il gestore della tramvia Gest: “Nascose per 11 anni le percentuali sugli incassi dovute al Comune” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si intascava la percentuale destinata al Comune per l’esercizio dell’attività di trasporto. Questa l’accusa formulata dalla procura di Firenze per l’indagine che la mattina del 7 ottobre ha portato la Guardia di finanza a perquisire la sede di Gest spa, società responsabile del servizio di tramvia nel capoluogo fiorentino. Un’inchiesta che al momento vede indagate per peculato d’uso due persone: l’amministratore delegato della ditta, Jean Luc Laugaa, e Francois Mazza, presidente del gruppo azionista di maggioranza della società, la Ratp Dev Italia. Al vaglio degli investigatori c’è la condotta tenuta dai vertici di Gest rispetto alle convenzioni di concessione del servizio, in base alle quali il soggetto erogatore è tenuto a riconsegnare la parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si intascava la percentuale destinata alper l’esercizio dell’attività di trasporto. Questa l’accusa formulata dalla procura diper l’indagine che la mattina del 7 ottobre ha portato la Guardia di finanza a perquisire la sede dispa, società responsabile del servizio dinel capoluogo fiorentino. Un’che al momento vede indagate per peculato d’uso due persone: l’amministratore delegatoditta, Jean Luc Laugaa, e Francois Mazza, presidente del gruppo azionista di maggioranzasocietà, la Ratp Dev Italia. Al vaglio degli investigatori c’è la condotta tenuta dai vertici dirispetto alle convenzioni di concessione del servizio, in base alle quali il soggetto erogatore è tenuto a riconsegnare la parte di ...

