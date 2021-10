Filosofia negli istituti tecnici, Cacciari boccia la proposta di Bianchi: “Ridicola e fuori da ogni contesto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'idea del ministro Bianchi di estendere la Filosofia negli istituti tecnici ha senz'altro aperto un dibattito sul tema: chi è favorevole e chi contrario. Chi chiede di capire come verrebbe strutturata. E anche fra i filosofi più famosi la prospettiva divide. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'idea del ministrodi estendere laha senz'altro aperto un dibattito sul tema: chi è favorevole e chi contrario. Chi chiede di capire come verrebbe strutturata. E anche fra i filosofi più famosi la prospettiva divide. L'articolo .

