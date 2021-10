Fico “Ruolo primario parlamenti per ripresa sostenibile e inclusiva” (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che i parlamenti debbano avere un Ruolo di primo piano nel concordare e coordinare politiche volte a promuovere, dopo la grave crisi generata dalla pandemia, una ripresa più equa, sostenibile e inclusiva sul piano economico, sociale e ambientale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo al settimo summit dei Presidenti dei parlamenti del G20. “Perchè la prosperità sia realmente diffusa, dobbiamo contribuire alla riduzione delle disuguaglianze tra le varie aree del mondo e all'interno dei nostri Paesi. E in questa prospettiva – ha aggiunto – dobbiamo, a mio avviso, prendere atto che la competizione sui mercati internazionali non può realizzarsi abbassando il costo del lavoro e le tutele sociali. Ma attraverso un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che idebbano avere undi primo piano nel concordare e coordinare politiche volte a promuovere, dopo la grave crisi generata dalla pandemia, unapiù equa,sul piano economico, sociale e ambientale”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, intervenendo al settimo summit dei Presidenti deidel G20. “Perchè la prosperità sia realmente diffusa, dobbiamo contribuire alla riduzione delle disuguaglianze tra le varie aree del mondo e all'interno dei nostri Paesi. E in questa prospettiva – ha aggiunto – dobbiamo, a mio avviso, prendere atto che la competizione sui mercati internazionali non può realizzarsi abbassando il costo del lavoro e le tutele sociali. Ma attraverso un ...

Fico: "Parlamenti impegnati per ripresa più equa e sostenibile" I Parlamenti devono "avere un ruolo di primo piano nelconcordare e coordinare politiche volte a promuovere, dopo la grave crisi ...

