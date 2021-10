Esclusiva Andrea Dovizioso: 'Mi mancava l'adrenalina della MotoGP' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un viaggio dentro se stesso lungo 10 mesi per capire che, in fondo, il mondo a cui appartiene è quello che aveva temporaneamente lasciato. Dopo quasi vent'anni nel Motomondiale, Andrea Dovizioso aveva ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un viaggio dentro se stesso lungo 10 mesi per capire che, in fondo, il mondo a cui appartiene è quello che aveva temporaneamente lasciato. Dopo quasi vent'anni nel Motomondiale,aveva ...

Esclusiva - Inter: Vlahovic? No. Marotta punta Belotti Mercato : Dusan Vlahovic ? No. L' Inter punta, per la prossima stagione, ad Andrea Belotti , capitano del Torino . Motivo? Lo vuole fortemente Simone Inzaghi . È quanto ...raccontato sempre in esclusiva,...

LIBERAMENTE SULMONA: NO ALLE OSCILLAZIONI POLITICHE DI GEROSOLIMO SULMONA – “Apprendiamo da alcuni organi di stampa dell’appello lanciato dal candidato Andrea Gerosolimo alle liste di centro destra, con richiesta di accordo e apparentamento formale al fine di evitar ...

