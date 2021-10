Donnarumma: “Non è andata come volevamo”. Poi la frecciata a chi l’ha fischiato (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i fischi del San Siro e la sconfitta contro la Spagna, Gigio Donnarumma ha postato tramite il proprio account Instagram un messaggio riguardante la mancata qualificazione in finale di Nations League. Il riferimento ai “colori del nostro Paese” suona come una vera e propria frecciatina nei confronti di chi lo ha contestato ieri sera. Ecco le sue parole: “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi”. View this post on Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99) Foto: Instagram Donnarumma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo i fischi del San Siro e la sconfitta contro la Spagna, Gigioha postato tramite il proprio account Instagram un messaggio riguardante la mancata qualificazione in finale di Nations League. Il riferimento ai “colori del nostro Paese” suonauna vera e propria frecciatina nei confronti di chi lo ha contestato ieri sera. Ecco le sue parole: “Non è, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi”. View this post on Instagram Un post condiviso da Gianluigi(@gigiodonna99) Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

