Deschamps: “Una vittoria di carattere. Theo ha giocato molto bene e si sta confermando” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il commissario tecnico francese Deschamps ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Belgio: “La prima metà del primo tempo l’abbiamo fatta piuttosto bene, è nella seconda che i belgi ci hanno costretti a giocare troppo bassi: eravamo in ritardo, non riuscivamo a ripartire e ci hanno puniti con due gol. Nel secondo tempo è cambiato tutto: con orgoglio e personalità, e mettendo più aggressività il secondo tempo è stato tutto nostro. Questa è la prova che la Francia è competitiva, ma siamo un po’ in ritardo, anche perché ho cambiato un po’ il sistema di gioco: avremmo bisogno di tempo, che non abbiamo”. Su Theo Hernandez subito decisivo: “Ci pensavo da un po’: l’ho sempre pre-convocato. Può anche giocare a quattro, lo fa nel Milan: è un giocatore interessante in fase offensiva, deve ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il commissario tecnico franceseha parlato ai microfoni di Mediaset dopo lacontro il Belgio: “La prima metà del primo tempo l’abbiamo fatta piuttosto, è nella seconda che i belgi ci hanno costretti a giocare troppo bassi: eravamo in ritardo, non riuscivamo a ripartire e ci hanno puniti con due gol. Nel secondo tempo è cambiato tutto: con orgoglio e personalità, e mettendo più aggressività il secondo tempo è stato tutto nostro. Questa è la prova che la Francia è competitiva, ma siamo un po’ in ritardo, anche perché ho cambiato un po’ il sistema di gioco: avremmo bisogno di tempo, che non abbiamo”. SuHernandez subito decisivo: “Ci pensavo da un po’: l’ho sempre pre-convocato. Può anche giocare a quattro, lo fa nel Milan: è unre interessante in fase offensiva, deve ...

CalcioPillole : ????Una grande rimonta e una vittoria di carattere che manda la #Francia in finale di #NationsLeague. Ecco quanto dic… - rickembecker : Una delle partite più divertenti... Decisa al 90' dal classico tiro di mezzo esterno di Theo Hernandez a uno come C… - Dacos19918832 : Deschamps allenatore scarsissimo ma con un culo grande quanto una portaerei #BELFRA - Arlind96 : @AntoVitiello @TheoHernandez Cazzo esulta Deschamps che ci ha messo una vita a convocarlo! Il treno ce l’abbiamo solo noi ?????? - crudeliademoonn : Deschamps con la Francia: un mondiale e la finale degli europei Allegri: 13 trofei in cinque anni + uno scudetto al… -