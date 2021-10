Covid: in Italia 2.938 casi e 41 morti, il tasso di positività giù all'1% (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia, che dopo il temporaneo rialzo di ieri torna a scendere in modo chiaro: sono 2.938 i casi contro i 3.235 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 3.804 di giovedì scorso, una riduzione di oltre il 20%. Con 297.356 tamponi, 4 mila meno di ieri, ma un tasso di positività comunque in lieve discesa all'1% (ieri era 1,1%). I decessi sono 41 (ieri 39), per un totale di 131.198 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -18) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 403, mentre i ricoveri ordinari sono 48 in meno (ieri -96), 2.824 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi odierni è il Veneto (+349), seguita da Campania ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in, che dopo il temporaneo rialzo di ieri torna a scendere in modo chiaro: sono 2.938 icontro i 3.235 delle 24 ore precedenti e soprattutto i 3.804 di giovedì scorso, una riduzione di oltre il 20%. Con 297.356 tamponi, 4 mila meno di ieri, ma undicomunque in lieve discesa all'1% (ieri era 1,1%). I decessi sono 41 (ieri 39), per un totale di 131.198 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -18) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 403, mentre i ricoveri ordinari sono 48 in meno (ieri -96), 2.824 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è il Veneto (+349), seguita da Campania ...

