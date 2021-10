Covid in Campania, oggi 328 positivi e quattro morti: l'indice di contagio risale al 2,02%, su anche ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 328 positivi su 16.267 tamponi... Leggi su ilmattino (Di giovedì 7 ottobre 2021) Aumentano i nuovie aumentala curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 328su 16.267 tamponi...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 4 vittime e altri 328 positivi in Campania - neifatti : Covid in Campania, 328 nuovi positivi - ottopagine : Covid-19 in Campania: 328 i nuovi positivi - anteprima24 : ** #Covid, in Campania 328 positivi: sale l'indice del contagio ** - salernotoday : Covid-19, 328 nuovi contagi e 4 decessi: il bollettino -