Coronavirus, i dati del 7 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.938, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.692.274. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.074 unità, quindi al momento risultano positive 87.173 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 403, quindi 11 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.824, ovvero 48 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 83.946. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 131.198. Da ieri si registrano anche 3.966 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.473.903. Nuovi contagiati: 2.938 Contagiati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 2.938, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.692.274. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.074 unità, quindi al momento risultano positive 87.173 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 403, quindi 11 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.824, ovvero 48 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 83.946. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 131.198. Da ieri si registrano anche 3.966 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.473.903. Nuovi contagiati: 2.938 Contagiati ...

Advertising

LuinoNotizie : Coronavirus, 17 nuovi casi nel Varesotto. In Lombardia sono 295. Stabili le terapie intensive, mentre sono 6 i dece… - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN LIGURIA 69 NUOVI CASI E NESSUN DECESSO?? I dati aggiornati?? #coronavirus #liguria #telecitynews24… - NickIannello64 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia - webecodibergamo : Covid, i dati in Lombardia - OpheliaNym : RT @ChanceGardiner: CDC: 'Tutti sono considerati completamente VACClNATl (solo dopo) due settimane dopo la seconda dose Pfizer o Moderna, o… -