Advertising

Linkiesta : Ecco perché il Pd ama Giuseppe Conte e disprezza Carlo Calenda I dem preferiscono l’ex premier perché non crede a… - CriSStraits : RT @MediasetTgcom24: Calenda: 'Giuseppe Conte campione di trasformismo e qualunquismo' #CarloCalenda - gufolibero : RT @MediasetTgcom24: Calenda: 'Giuseppe Conte campione di trasformismo e qualunquismo' #CarloCalenda - ConsFsequi : RT @MediasetTgcom24: Calenda: 'Giuseppe Conte campione di trasformismo e qualunquismo' #CarloCalenda - MediasetTgcom24 : Calenda: 'Giuseppe Conte campione di trasformismo e qualunquismo' #CarloCalenda -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Giuseppe

Non si placa la polemica tra l'ex premierConte e il candidato sindaco a Roma Carlodopoc he ieri l'avvocato gli ha dato dell'"arrogante". "Conte - torna a replicare- ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari, considero Conte campione di qualunquismo e trasformismo. ...Non è un caso che all'annuncio del voto in favore del candidato Pd il capo dei pentastellati,Conte, abbia reagito stizzito: 'Quello diè un percorso politico autoreferenziale. Gli ...Giuseppe Conte "è un campione di qualunquismo e trasformismo". E' quanto afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, spiegando di essere stato "attaccato" dal capo politico del M5s, il quale "ha spieg ...Il candidato dem: “Nessun esponente del M5S entrerà in Giunta” ma “sentirò Conte”. L’ex premier al leader di Azione: “Arrogante dettare condizioni” ...