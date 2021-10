Bonucci si scusa dopo l'espulsione: 'Arrabbiato con me stesso, ci rialzeremo' (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Sono più Arrabbiato di voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa". Leonardo Bonucci, espulso nel finale del primo tempo (42') di Italia - Spagna , si è scusato nella notte con i ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) "Sono piùdi voi, prima di tutto con me. Mi dispiace e chiedo". Leonardo, espulso nel finale del primo tempo (42') di Italia - Spagna , si èto nella notte con i ...

