Bologna, Soriano: «La vittoria contro la Lazio è arrivata al momento giusto» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roberto Soriano ha parlato a BFC Week della vittoria contro la Lazio e del momento vissuto dai rossoblù Roberto Soriano ha parlato a BFC Week: queste le parole del centrocampista del Bologna. 3 PUNTI contro LA Lazio – «Quella precedente è stata una settimana difficile sotto tanti aspetti, dalla sconfitta con l’Empoli all’addio del direttore Sabatini. E’ un uomo di calcio che ha sofferto con la squadra. Mettendo insieme tutti questi aspetti più il compleanno del Club, quella con la Lazio è stata una vittoria arrivata nel momento giusto. Ci ha dato tanta carica… Ci dispiace che ci sia la sosta perché dopo una partita così abbiamo voglia di tornare subito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Robertoha parlato a BFC Week dellalae delvissuto dai rossoblù Robertoha parlato a BFC Week: queste le parole del centrocampista del. 3 PUNTILA– «Quella precedente è stata una settimana difficile sotto tanti aspetti, dalla sconfitta con l’Empoli all’addio del direttore Sabatini. E’ un uomo di calcio che ha sofferto con la squadra. Mettendo insieme tutti questi aspetti più il compleanno del Club, quella con laè stata unanel. Ci ha dato tanta carica… Ci dispiace che ci sia la sosta perché dopo una partita così abbiamo voglia di tornare subito ...

Advertising

LazionewsEu : 'Ci ha dato tanta carica': le parole di #Soriano #lazio #sslazio #lazionewseu #lazionews - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Fantacalcio #SerieA | #Arnautovic è il top player dei rossoblù, #Soriano deve ancora sbloccarsi. L'analisi sul #Bologna dopo… - DiMarzio : #Fantacalcio #SerieA | #Arnautovic è il top player dei rossoblù, #Soriano deve ancora sbloccarsi. L'analisi sul… - BetterCallCris : Del Bologna hanno segnato tutti ma non Soriano che non ha fatto neanche assist - fedefiore95 : Cioè in un #fantacalcio ho #arnautovic nell’altro #soriano, il #bologna segna 3 gol e nemmeno un gol o assist fatto da loro #fantasfighe -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Soriano HEALiade/Ride4Hope 2021 fa tappa a Bologna ... come la band Lo Stato Sociale i giocatori Marco Di Vaio e Roberto Soriano (Bologna FC), la campionessa paralimpica di velocità e salto in lungo Martina Caironi , che si sono fatti promotori dell'...

ALLA LAVAGNA - Una caduta inaspettata: l'analisi tattica di Bologna - Lazio ... tanta corsa sugli esterni e libera inventiva a Barrow e Soriano sulla trequarti. A conti fatti, una mossa più che azzeccata. La chiave tattica dell'incontro Più che tattica, la chiave di Bologna " ...

Bologna, Soriano: "La vittoria con la Lazio ha ridato morale. Voglio il meglio per questa squadra" TUTTO mercato WEB Bologna, Soriano: «La vittoria contro la Lazio è arrivata al momento giusto» Roberto Soriano ha parlato a BFC Week della vittoria contro la Lazio e del momento vissuto dai rossoblù Roberto Soriano ha parlato a BFC Week: queste le parole del centrocampista del Bologna. 3 PUNTI ...

Bologna, Soriano ritorna sulla vittoria ai danni della Lazio BOLOGNA SORIANO INTERVISTA – Raggiunto dalle telecamere di BFC Tv, Roberto Soriano è tornato sulla vittoria maturata la scorsa domenica al ‘Dall’Ara’ contro la Lazio. Il trequartista del Bologna ha so ...

... come la band Lo Stato Sociale i giocatori Marco Di Vaio e RobertoFC), la campionessa paralimpica di velocità e salto in lungo Martina Caironi , che si sono fatti promotori dell'...... tanta corsa sugli esterni e libera inventiva a Barrow esulla trequarti. A conti fatti, una mossa più che azzeccata. La chiave tattica dell'incontro Più che tattica, la chiave di" ...Roberto Soriano ha parlato a BFC Week della vittoria contro la Lazio e del momento vissuto dai rossoblù Roberto Soriano ha parlato a BFC Week: queste le parole del centrocampista del Bologna. 3 PUNTI ...BOLOGNA SORIANO INTERVISTA – Raggiunto dalle telecamere di BFC Tv, Roberto Soriano è tornato sulla vittoria maturata la scorsa domenica al ‘Dall’Ara’ contro la Lazio. Il trequartista del Bologna ha so ...