Ben Affleck esalta George Clooney: "Da lui le migliori note di regia della mia carriera" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ben Affleck ha recentemente esaltato George Clooney e le sue doti da regista, definendo le sue noti di regia le migliori che abbia mai ricevuto. Ben Affleck ha esaltato le doti di George Clooney dietro la macchina da presa, ammettendo che dall'amico e collega ha ricevuto le noti di regia migliori della sua carriera, superiori a quelle di qualsiasi altro regista con cui abbia lavorato nel corso degli anni. Ben Affleck è attualmente impegnato con la promozione di The Tender Bar, il film prodotto da Amazon Studios diretto da George Clooney e basato su un libro di memorie di JR Moehringer. L'attore ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Benha recentementetoe le sue doti da regista, definendo le sue noti dileche abbia mai ricevuto. Benhato le doti didietro la macchina da presa, ammettendo che dall'amico e collega ha ricevuto le noti disua, superiori a quelle di qualsiasi altro regista con cui abbia lavorato nel corso degli anni. Benè attualmente impegnato con la promozione di The Tender Bar, il film prodotto da Amazon Studios diretto dae basato su un libro di memorie di JR Moehringer. L'attore ha ...

