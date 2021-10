Baskonia-Olimpia Milano, l’AX cerca la seconda vittoria dopo l’ottimo esordio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche la seconda gara casalinga di regular season di Milano in Eurolega è un classico nella sfida contro il Baskonia di Simone Fontecchio. l’AX ha esordito con un’ottima vittoria contro il Cska Mosca trovando ciò che era mancato nelle prime gare stagionali, ferocia difensiva, letture offensive e l’ottimo impatto di Melli e Ricci. Gli spagnoli InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 7 ottobre 2021) Anche lagara casalinga di regular season diin Eurolega è un classico nella sfida contro ildi Simone Fontecchio.ha esordito con un’ottimacontro il Cska Mosca trovando ciò che era mancato nelle prime gare stagionali, ferocia difensiva, letture offensive eimpatto di Melli e Ricci. Gli spagnoli InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

