Baresi: “Si può sognare anche nelle difficoltà. Sacchi ha rivoluzionato tutto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Franco Baresi, durante la presentazione del suo libro 'Libero di sognare', ha rilasciato delle dichiarazioni davanti agli ospiti presenti Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Franco, durante la presentazione del suo libro 'Libero di', ha rilasciato delle dichiarazioni davanti agli ospiti presenti

Advertising

mickybar : @AleMussini @AndreaBricchi77 @gumas75 @PeppePoeta Ma io non scomodo nemmeno un monumento Baresi e la scelta di carr… - antsenatore11 : @jackdecicco1 @ZZiliani Baresi fu l’ultimo espulso da capitano. Può capitare a chiunque. - edEr99865 : RT @PierinoSuperTru: Amici baresi mi dicono che Louis Girardi pulisce i pavimenti delle pescherie di Bari vecchia. Qualcuno in zona può co… - aaIessandro : RT @PierinoSuperTru: Amici baresi mi dicono che Louis Girardi pulisce i pavimenti delle pescherie di Bari vecchia. Qualcuno in zona può co… - AIexDeI : RT @PierinoSuperTru: Amici baresi mi dicono che Louis Girardi pulisce i pavimenti delle pescherie di Bari vecchia. Qualcuno in zona può co… -

Ultime Notizie dalla rete : Baresi può Baresi: 'Milan, devi pensare in grande. Romagnoli? Capitano esemplare' La squadra rossonera può pensare allo Scudetto secondo Baresi: " Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Il Milan deve pensare in grande , essere ambizioso e ...

Franco Baresi: 'Il Napoli mi ha meravigliato' In occasione della presentazione del suo libro, 'Libero', alla Feltrinelli, Franco Baresi ha parlato anche di questo campionato di Serie A. Queste le sue parole: ' Il Milan ha ...vivacità il Milan può ...

Baresi: 'Napoli favorito per lo scudetto, ma occhio alla Juventus. Il Milan deve crederci' AreaNapoli.it La squadra rossonerapensare allo Scudetto secondo: " Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Il Milan deve pensare in grande , essere ambizioso e ...In occasione della presentazione del suo libro, 'Libero', alla Feltrinelli, Francoha parlato anche di questo campionato di Serie A. Queste le sue parole: ' Il Milan ha ...vivacità il Milan...