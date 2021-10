Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti assolte dalle reciproche accuse di diffamazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli, Alba Parietti Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti sono state assolte. Entrambe. Così ha deciso il Il Tribunale di Milano a Milano al termine del processo nel quale la giornalista e la showgirl erano reciprocamente coinvolte, dopo essersi querelate a vicenda per diffamazione. A scatenare le congiunte azioni giudiziarie erano state le battute avvelenate che le due donne si erano scambiate durante l’edizione del 2017 di Ballando con le Stelle. In più occasioni, la giudice dello show e l’allora concorrente non se le erano mandate a dire sia davanti alle telecamere, sia sui social, dove il serrato botta e risposta aveva trovato una prosecuzione. Lo scontro si era poi ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021)sono state. Entrambe. Così ha deciso il Il Tribunale di Milano a Milano al termine del processo nel quale la giornalista e la showgirl erano reciprocamente coinvolte, dopo essersi querelate a vicenda per. A scatenare le congiunte azioni giudiziarie erano state le battute avvelenate che le due donne si erano scambiate durante l’edizione del 2017 dicon le. In più occasioni, la giudice dello show e l’allora concorrente non se le erano mandate a dire sia davanti alle telecamere, sia sui social, dove il serrato botta e risposta aveva trovato una prosecuzione. Lo scontro si era poi ...

