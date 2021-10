Ambiente, la Regione Lazio aderisce alla Giornata del Camminare (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Come Regione Lazio aderiamo con la rete delle nostre aree naturali protette alla Giornata del Camminare che si svolgerà domenica prossima, 10 ottobre, in coincidenza con l’Appia Day. Sarà un’occasione per immergerci nella Natura a un passo dalla città, anche in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della nascita di Antonio Cederna”. Lo annuncia in un video su Facebook Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, girato al Casale delle Vignacce, casale del ‘600 della Rete delle Dimore Storiche della Regione Lazio che sarà toccato da due dei percorsi di trekking previsti. “Cederna aveva un sogno, unire il centro di Roma con i Castelli Romani, che si è realizzato, prima con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Comeaderiamo con la rete delle nostre aree naturali protettedelche si svolgerà domenica prossima, 10 ottobre, in coincidenza con l’Appia Day. Sarà un’occasione per immergerci nella Natura a un passo dcittà, anche in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della nascita di Antonio Cederna”. Lo annuncia in un video su Facebook Roberta Lombardi, assessora regionaleTransizione Ecologica e Trasformazione Digitale, girato al Casale delle Vignacce, casale del ‘600 della Rete delle Dimore Storiche dellache sarà toccato da due dei percorsi di trekking previsti. “Cederna aveva un sogno, unire il centro di Roma con i Castelli Romani, che si è realizzato, prima con ...

