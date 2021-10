Alpha and Omega (2021): un’ipotesi di creazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alpha and Omega Anno: 2021 Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: The Bloor Pictures Durata: 13 min Regia: Nicola Pegg Sceneggiatura: Nicola Pegg Fotografia: Gianluca Busatto Montaggio: Nicola Pegg Attori: Alessandra Viganò, Selena Bellussi, Blueberr Y Le scena del filmTrama di Alpha and Omega creazione, vita, morte sono gli elementi centrali del cortometraggio di Nicola Pegg, in un atmosfera onirica tre figure femminili descrivono un percorso emozionale denso di simbologia. Recensione di Alpha and Omega Un cortometraggio, a differenza dei film più lunghi, ha la particolarità di catturare lo spettatore in maniera rapida e allo stesso tempo ha la necessità di condensare passaggi e approfondimenti ... Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 7 ottobre 2021)andAnno:Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: The Bloor Pictures Durata: 13 min Regia: Nicola Pegg Sceneggiatura: Nicola Pegg Fotografia: Gianluca Busatto Montaggio: Nicola Pegg Attori: Alessandra Viganò, Selena Bellussi, Blueberr Y Le scena del filmTrama diand, vita, morte sono gli elementi centrali del cortometraggio di Nicola Pegg, in un atmosfera onirica tre figure femminili descrivono un percorso emozionale denso di simbologia. Recensione diandUn cortometraggio, a differenza dei film più lunghi, ha la particolarità di catturare lo spettatore in maniera rapida e allo stesso tempo ha la necessità di condensare passaggi e approfondimenti ...

Advertising

occhiocine : Alpha and Omega (2021): un’ipotesi di creazione - Jessie_amai : RT @celebisaur: InaTodo gov't AU w/ omega Shouto and alpha Inasa - GAMMilan : Davvero Angela #Merkel lascia dietro di sé un disastro, come titola #TheEconomist? L’economia della Germania dopo l… - artdksht : RT @celebisaur: InaTodo gov't AU w/ omega Shouto and alpha Inasa - thisisartfully2 : RT @celebisaur: InaTodo gov't AU w/ omega Shouto and alpha Inasa -