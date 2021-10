Wta Indian Wells 2021 in tv: programma, date, orari e copertura streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Wta 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena dal 4 al 17 ottobre. Camila Giorgi è al via direttamente nel main draw americano. Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan sono invece le italiane presenti nelle qualificazioni. La fruizione televisiva del Wta di Indian Wells sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito alle performance delle italiane impegnate negli Usa. Di seguito il programma completo del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il, le, glie latv del Wta 1000 di, evento di scena dal 4 al 17 ottobre. Camila Giorgi è al via direttamente nel main draw americano. Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan sono invece le italiane presenti nelle qualificazioni. La fruizione televisiva del Wta disarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibile mediante il sito ufficiale dell’emittente e l’applicazione SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito alle performance delle italiane impegnate negli Usa. Di seguito ilcompleto del ...

