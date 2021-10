Vidal ancora ubriaco: il calciatore dell’Inter si rotola sul bagagliaio della Ferrari [VIDEO] (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arturo Vidal si conferma protagonista… fuori dal campo. Il rendimento del cileno nell’ultimo periodo è stato un po’ altalenante, le qualità non sono in discussione ma dovrà evitare problemi extra-calcistici. Sul web è diventato virale un VIDEO che ritrae il calciatore cileno praticamente ubriaco, prima sale in moto e poi si mette in mostra con capriole sul bagagliaio della Ferrari. Il VIDEO risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dell’esordio in campionato dei nerazzurri contro il Genoa. Le immagini in poco tempo hanno fatto il giro di tutti i social. In basso il VIDEO. Vidal si rotola sul bagagliaio della Ferrari, è ubriaco ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arturosi conferma protagonista… fuori dal campo. Il rendimento del cileno nell’ultimo periodo è stato un po’ altalenante, le qualità non sono in discussione ma dovrà evitare problemi extra-calcistici. Sul web è diventato virale unche ritrae ilcileno praticamente, prima sale in moto e poi si mette in mostra con capriole sul. Ilrisale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dell’esordio in campionato dei nerazzurri contro il Genoa. Le immagini in poco tempo hanno fatto il giro di tutti i social. In basso ilsisul, è...

