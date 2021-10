Traffico Roma del 06-10-2021 ore 18 | 00

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione orario di punta e aumento delsulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare anche per un precedente incidente tra Ostiense Laurentina rallentamenti perintenso solo interna tra Cassia bis e Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina nessun disagio di rilievo oltre gli spostamenti in uscita dalla città sul tratto cittadino della A24 tra Viale della Serenissima è il Gra stessa situazione su via del Foro Italico tra salario e Corso di Francia verso San Giovanni è in direzione all’Euro prudenza per un incidente lungo viale Umberto Tupini altezza via dell’Elettronica momentaneamente chiuso alil tratto tra via dell’Elettronica e viale Europa ancora a causa di un incidente e rallentamenti maggiori sono possibili sulla ...

Traffico in tilt oggi nel centro di Roma con code da Via Cavour al Lungotevere. A creare disagi ai romani al volante e sui mezzi pubblici è stata la chiusura di via dei Fori Imperiali e piazza ...