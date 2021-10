Traffico Roma del 06-10-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani per incidente lunghe code sulla Cassia Veientana tra Formello e raccordo anulare coda per Traffico i lavori sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra Villa Spada e le aeroporto dell’Urbe tutto verso il centro e verso Roma si rallenta a tratti sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone Poi per quanto riguarda il raccordo anulare file lungo la carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e poi tra Prenestina e abbia così in carreggiata esterna in più tratti tra Cassia Aurelia trapuntine Appia tra Casilina e Tiburtina anche sulla diramazione Roma Sud a Torrenova per entrare sul Raccordo Anulare c’è una lunga fila sulla percorso Urbano della A24 Roma-teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani per incidente lunghe code sulla Cassia Veientana tra Formello e raccordo anulare coda peri lavori sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria tra Villa Spada e le aeroporto dell’Urbe tutto verso il centro e versosi rallenta a tratti sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone Poi per quanto riguarda il raccordo anulare file lungo la carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e poi tra Prenestina e abbia così in carreggiata esterna in più tratti tra Cassia Aurelia trapuntine Appia tra Casilina e Tiburtina anche sulla diramazioneSud a Torrenova per entrare sul Raccordo Anulare c’è una lunga fila sulla percorso Urbano della A24-teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est ...

