Tomori: “Al Milan mi sto divertendo. Ibra è un vincente e trasferisce il senso di vittoria a tutta la squadra” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fikayo Tomori ha parlato direttamente dal ritiro dell’Inghilterra della sua esperienza al Milan: “Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande come club. C’è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e a Milano. Senti l’importanza della squadra per cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla squadra. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il Milan è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions e siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo”. Su Ibrahimovic: “È un vero leader e quando gioca da un grande contributo. Anche se questa stagione non ha ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fikayoha parlato direttamente dal ritiro dell’Inghilterra della sua esperienza al: “Tutti nel mondo del calcio conoscono ile quanto sia grande come club. C’è una grande pressione per vincere ogni partita e per giocare bene davanti a molti tifosi nello stadio e ao. Senti l’importanza dellaper cui giochi e questa pressione mi fa tirare fuori il meglio, sia a me personalmente che alla. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, ilè tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions e siamo nella parte alta della classifica e mi sto”. Suhimovic: “È un vero leader e quando gioca da un grande contributo. Anche se questa stagione non ha ...

