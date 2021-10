Tir in coda da anni ai terminal portuali di Genova, ma il problema viene scoperto solo ora (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono problemi, in Italia, che durano da anni, sono sotto gli occhi di tutti ma che in molti sembrano non vedere. È il caso dei Tir fermi in coda per ore ai varchi dei terminal portuali di Genova e ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono problemi, in Italia, che durano da, sono sotto gli occhi di tutti ma che in molti sembrano non vedere. È il caso dei Tir fermi inper ore ai varchi deidie ...

Advertising

PatrizSarda : RT @parallelo90: Ho fatto dieci km di strada seguendo i vari cartelli dei limiti di velocità. A parte l aver creato una coda assurda ho rim… - duesoli : RT @parallelo90: Ho fatto dieci km di strada seguendo i vari cartelli dei limiti di velocità. A parte l aver creato una coda assurda ho rim… - parallelo90 : Ho fatto dieci km di strada seguendo i vari cartelli dei limiti di velocità. A parte l aver creato una coda assurda… - LiguriaNotizie : Cantieri in A10, Tir contro auto: 4 feriti. Otto chilometri di coda - Anna2Ary : @Genomalieno Le immagini non me le sono inventate. Ciascuno si muove come può. Ieri un mio amico ha trovato 7 km di… -