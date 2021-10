“The Challenge” è il primo film russo girato nello Spazio: attrice e regista in orbita per 12 giorni con un astronauta, ecco tutti i dettagli – FOTO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 2021, un film nello Spazio. No, non è Kubrick e nemmeno Gravity di Cuaron ma il tentativo di una produzione cinematografica russa di girare un film nello Spazio a 354 chilometri dalla Terra. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa sovietica Tass. E da ieri sono stati lanciati nello Spazio, a bordo della Soyuz MS-19 il cosmonauta Anton Shkaplerov, l’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko. La Soyuz con i tre naviganti a bordo ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale russa che orbita attorno al nostro pianeta e lì rimarrà per 12 giorni. Tempo sufficiente per girare circa 35 minuti di The Challenge, un lungometraggio che, segnala la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 2021, un. No, non è Kubrick e nemmeno Gravity di Cuaron ma il tentativo di una produzione cinematografica russa di girare una 354 chilometri dalla Terra. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa sovietica Tass. E da ieri sono stati lanciati, a bordo della Soyuz MS-19 il cosmonauta Anton Shkaplerov, l’Yulia Peresild e ilKlim Shipenko. La Soyuz con i tre naviganti a bordo ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale russa cheattorno al nostro pianeta e lì rimarrà per 12. Tempo sufficiente per girare circa 35 minuti di The, un lungometraggio che, segnala la ...

Advertising

FQMagazineit : “The Challenge” è il primo film russo girato nello Spazio: attrice e regista in orbita per 12 giorni con un astrona… - nicolabruno : ?? Open The Box torna con molte novità! ????? Più formazione per i docenti ?? Challenge con gli studenti ?? Un nuoviss… - ST_Italia : Ancora solo pochi giorni per partecipare alla Mobility 4.0 Challenge della Software République e alle opportunità c… - SicilianoSum : RT @Enrico_Cataldo: 2/3 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov, hanno in programma di girare u… - Enrico_Cataldo : 2/3 L'attrice Yulia Peresild, il regista Klim Shipenko e il cosmonauta Anton Shkaplerov, hanno in programma di gira… -