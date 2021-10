Test colori e numeri: scegli una combinazione e ti leggeremo nel pensiero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che ne dici, ti va se ti leggiamo nel pensiero oggi? Dovrai solo provare il nostro Test dei colori e numeri: scegli una combinazione! Attenzione, attenzione: stiamo per leggerti nella mente, quindi è il caso di eliminare tutti i pensieri impuri o le domande su con quante b si scrive obiettivo. Eh sì, abbiamo deciso di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che ne dici, ti va se ti leggiamo neloggi? Dovrai solo provare il nostrodeiuna! Attenzione, attenzione: stiamo per leggerti nella mente, quindi è il caso di eliminare tutti i pensieri impuri o le domande su con quante b si scrive obiettivo. Eh sì, abbiamo deciso di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Rightasadkins : RT @ManuelHolmes_: In realtà la nuova foto profilo di #Adele non e´ altro che il test della visione dei colori. - ManuelHolmes_ : In realtà la nuova foto profilo di #Adele non e´ altro che il test della visione dei colori. - badnina016 : A proposito di Armocromia. Capire a quale gruppo apparteniamo non è affatto facile. Devi -valutare precisamente il… - Manucasy : @Drum08377048 No ?? è un test che ti dice quali sono i colori più adatti al tuo incarnato ??????? - und3rratedyouth : io che ho fatto il test della armocromia (??) e mi esce che sono summer ma non so che voglia dire dato che non so n… -