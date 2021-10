Sciabola in raduno | Tarantino | “Obiettivo medaglie a Parigi 2024”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cascia – “Alle ragazze, come prima cosa, ho detto d’inseguire i propri sogni, di dare il massimo sempre, in ogni allenamento, sacrificando tutto ciò che c’è da sacrificare per raggiungere i loro obiettivi. E il più grande è una medaglia olimpica, che l’Italia dellafemminile non ha ancora mai vinto”. È cominciata così l’avventura di Gigida responsabile d’arma dellaazzurra. Il ritiro della Nazionale Assoluta femminile, in corso a Cascia, è la prima tappa di questo nuovo cammino. “È stata, non lo nego, un’emozione forte dirigere per la prima volta un allenamento assoluto – racconta il neo Commissario Tecnico -. Da quando ho cominciato la carriera da maestro, diventare commissario tecnico era la mia grande ambizione. Un sogno che si realizza, e che rappresenta sicuramente una bella responsabilità. Ma è una ...

Advertising

Italpress : Azzurre sciabola in raduno a Cascia col neo ct Tarantino -

Ultime Notizie dalla rete : Sciabola raduno

Nei prossimi giorni, sempre sotto la guida di Tarantino, si riunirà anche la Nazionale dimaschile in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo previsto, sia per gli uomini che per le ...Nei prossimi giorni, sempre sotto la guida di Tarantino, si riunirà anche la Nazionale dimaschile in vista del debutto stagionale in Coppa del Mondo previsto, sia per gli uomini che per le ...Roma – Si radunerà da domani (lunedì 4) e fino all’8 ottobre la Nazionale italiana Assoluta di sciabola femminile agli ordini del nuovo responsabile d’arma Luigi Tarantino. Sede del ritiro sarà Cascia ...Si radunerà da domani (lunedì 4) e fino all’8 ottobre la Nazionale italiana Assoluta di sciabola femminile agli ordini del nuovo responsabile d’arma Luigi Tarantino. Sede del ritiro sarà Cascia, dove ...