Scherma | il Ct Tarantino | “Alle ragazze ho detto di inseguire i propri sogni”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “, come prima cosa, hod’, di dare il massimo sempre, in ogninamento, sacrificando tutto ciò che c’è da sacrificare per raggiungere i loro obiettivi. E il più grande è una medaglia olimpica, che l’Italia della sciabola femminile non ha ancora mai vinto“. Queste le prime parole di Gigida responsabile d’arma della sciabola azzurra. Il ritiro della Nazionale Assoluta femminile, in corso a Cascia, è la prima tappa di questo nuovo cammino. Non nasconde l’emozione: “È stata, non lo nego, un’emozione forte dirigere per la prima volta unnamento assoluto – racconta il neo CT alla Feder-. Da quando ho cominciato la carriera da maestro, diventare commissario ...