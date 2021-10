Scandalo a Ostia, le schede non coincidono con i votanti: commissariata sezione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – schede che non corrispondono con il numero dei votanti e addirittura schede di altri municipi convalidate. Parlare di caos elettorale a Ostia sarebbe eufemistico, perché in realtà è venuto a galla uno Scandalo che fa pensare a brogli sconcertanti con tanto di commissariamento di uno sezione. Ostia, lo Scandalo delle schede elettorali “Durante lo spoglio elettorale di questi giorni – denuncia la candidata del centrodestra, Monica Picca, assieme a Simonetta Matone – abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850. Un caos totale, dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento del seggio su indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott –che non corrispondono con il numero deie addiritturadi altri municipi convalidate. Parlare di caos elettorale asarebbe eufemistico, perché in realtà è venuto a galla unoche fa pensare a brogli sconcertanti con tanto di commissariamento di uno, lodelleelettorali “Durante lo spoglio elettorale di questi giorni – denuncia la candidata del centrodestra, Monica Picca, assieme a Simonetta Matone – abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850. Un caos totale, dove solo grazie alle nostre segnalazioni si è giunti al commissariamento del seggio su indicazione del presidente e gli atti saranno consegnati alla Corte d’Appello. Una competizione ...

