Roma | ' Su le maniche' | prosegue la campagna vaccinale del club

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ‘Su le’:l’impegno dell’ASper sostenere la, in collaborazione con la Regione Lazio. Dopo quelle già condotte allo Stadio Olimpico, illancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l’obiettivo di contribuire – anche così – al completo ritorno alla vita sociale pre-pandemia di COVID-19. I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto del match di Conference League,–Bodo/Glimt in programma giovedì 4 novembre.

